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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль исключил комплексный план по ограничениям из-за COVID в регионах

Фото:Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Единого комплексного плана по введению ограничений из-за коронавируса в регионах быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы видите, что динамика развития эпидемии в регионах разная. Действительно, мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий», — сказал представитель Кремля.

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Дмитрий Песков Кремль карантин коронавирус регионы
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