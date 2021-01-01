Кремль исключил комплексный план по ограничениям из-за COVID в регионах

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Единого комплексного плана по введению ограничений из-за коронавируса в регионах быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы видите, что динамика развития эпидемии в регионах разная. Действительно, мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий», — сказал представитель Кремля.

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