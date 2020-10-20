Тува осталась без электричества из-за аварии

Республику снабжают две высоковольные электролинии, во время работ на одной из них сработало аварийное отключение. В больницах и на теплоцентралях пришлось включать дизельные генераторы

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В Туве произошло массовое отключение электричества, сообщает мэрия Кызыла. Информацию об отключении электричества по всему региону подтвердил глава республики Шолбан Кара-Оол.

«Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты «Россетей» планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение», — сообщил глава региона. По его словам, специалисты обещают в скором времени решить проблему, идет переключение на вторую линию, через Абазу.

«В течение часа обещают подключить электроэнергию. Нахожусь на прямой связи с руководством Федеральной сетевой компании, министром энергетики России. В больницах и [на] теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились», — написал глава республики в своем аккаунте «ВКонтакте».

«Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию, через Абазу, Ак-Довурак —Чадан — Кызыл. В течение часа должны включить всех потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кызыла.

В Минэнерго сообщили РБК, что отключение продлилось около часа. Оно произошло в 8:18. «Без электроснабжения оставались бытовые потребители республики, около 300 тыс. человек», — сообщили в ведомстве. В 9:29 подачу электроэнергии восстановили.