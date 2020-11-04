На Камчатке обнаружили тело 8-летнего мальчика

В Петропавловске-Камчатском следователи обнаружили тело восьмилетнего ребенка в ходе поисковых мероприятий. Об этом сообщает управление СК по Камчатскому краю.

«Тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны Морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных», — говорится в сообщении.

По данным краевого СК, ранее следователи завели дело после исчезновения мальчика в районе улицы Красная сопка города. Сейчас специалисты проводят экспертные исследования, чтобы установить причины смерти ребенка и все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Кам 24», что по данному факту была организована прокурорская проверка. Сотрудники надзорного органа оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов ребенка, а также работу органов местного самоуправления, в связи с исполнением ими обязанностей «по реализации полномочий об охране объектов и безнадзорности животных».

Ранее «Кам 24» передавал, что восьмилетний мальчик вечером 3 ноября ушел из дома, расположенного на улице Красная сопка Петропавловска-Камчатского.