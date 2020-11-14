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В петербургской квартире нашли мертвым профессора СПбГУ

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Следователи проводят проверку после обнаружения в одной из квартир Санкт-Петербурга тела мужчины, сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу. По данным СМИ, найден мертвым преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. 

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, тело мужчины в квартире на 2-м Муринском проспекте в Выборгском районе города нашла его жена, вернувшаяся с прогулки с собакой. Погибший — профессор СПбГУ. Рядом с ним лежал пистолет ТТ. На месте гибели мужчины найдены гильзы и две предсмертные записки. У пистолета был спилен номер. По предварительным данным, у профессора было онкологическое заболевание.

«Фонтанка» уточняет, что погибший — заслуженный профессор СПбГУ Александр Дриккер.

По словам его жены, она вышла из дома на полчаса, чтобы погулять с собакой, а когда вернулась, нашла тело мужа. С места происшествия были изъяты одна гильза, пять патронов и пистолет ТТ.

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РБК направил запрос в пресс-службу СПбГУ.

По данным издания, Александр Дриккер, доктор культурологии, последние годы читал лекции на философском факультете вуза. На сайте СПбГУ преподаватель с таким именем значится среди сотрудников кафедры музейного дела и охраны памятников. Он работал также в Государственном Русском музее. Занимался изучением в том числе цифровой культуры.

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