В петербургской квартире нашли мертвым профессора СПбГУ

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Следователи проводят проверку после обнаружения в одной из квартир Санкт-Петербурга тела мужчины, сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу. По данным СМИ, найден мертвым преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, тело мужчины в квартире на 2-м Муринском проспекте в Выборгском районе города нашла его жена, вернувшаяся с прогулки с собакой. Погибший — профессор СПбГУ. Рядом с ним лежал пистолет ТТ. На месте гибели мужчины найдены гильзы и две предсмертные записки. У пистолета был спилен номер. По предварительным данным, у профессора было онкологическое заболевание.

«Фонтанка» уточняет, что погибший — заслуженный профессор СПбГУ Александр Дриккер.

По словам его жены, она вышла из дома на полчаса, чтобы погулять с собакой, а когда вернулась, нашла тело мужа. С места происшествия были изъяты одна гильза, пять патронов и пистолет ТТ.