Лавров обсудил с главой МИД Армении размещение миротворцев в Карабахе

Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном положение дел в непризнанном Нагорном Карабахе и выполнение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заключенного при посредничестве России. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

«Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента России», — отмечается в сообщении.

Министры также обсудили развертывание российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечение их эффективной работы. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств затронули вопрос привлечения к ситуации международных организаций, таких как ООН и Красный Крест. Их содействие могло бы облегчить положение гражданских лиц в регионе и помочь сохранить культурные объекты.

Ранее Лавров обсудил те же темы со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.