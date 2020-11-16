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Санду обошла Додона на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

Бывший премьер-министр Молдавии и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует по итогам второго тура президентских выборов в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.

По состоянию на 00:30 мск, Санду набрала 51.63% голосов (709418 человек). За ее соперника, действующего президента Молдавии Игоря Додона проголосовали 48.37% (664710 человек).

В воскресенье, 15 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. По данным ЦИК Молдавии, явка на выборах президента составила 52.72%. Они признаны состоявшимися.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 2 ноября. Тогда Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%.

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Игорь Додон занял президентский пост в 2016 году. В ходе предвыборной кампании он сделал ставку на необходимости сближения с Россией. В свою очередь Майя Санду считает необходимым восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом (ЕС). На предыдущих выборах в 2016 году Санду проиграла Додону во втором туре.

Молдавия президентские выборы Игорь Додон
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