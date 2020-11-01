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Политика ,  
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Додон оценил прошедшие в Молдавии президентские выборы

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что президентские выборы в стране прошли достойно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы вместе с вами смогли провести эти выборы достойно. Впереди у нас еще подведение итогов голосования. Желаю всем членам избирательных комиссий здоровья и терпения в этой нелегкой работе!» — написал Додон в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто исполнил свой гражданский долг и проголосовал, несмотря «на непростую ситуацию, в которой сегодня находится страна». «Я рад, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны и пользуются своим избирательным правом», — отметил молдавский лидер.

Додон также выразил благодарность тем, кто поддержал его кандидатуру на выборах. Он заверил, что проголосовавшие за него не пожалеют о своем решении. «Вместе мы справимся с любыми трудностями!» — добавил действующий президент.

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Майя Санду

Ранее Додон рассказал РБК, как будут проходить выборы в условиях пандемии коронавируса. По его словам, всем гражданам, которые придут на избирательные участки, за счет государства раздадут маски, а сами участки будут продезинфицированы.

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы. Избирательные участки закрылись в 21:00. Основная борьба за высший пост в стране развернулась между Додоном и экс-премьер-министром Майей Санду.

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Помимо них в выборах приняли участие шесть человек: глава партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, мэр города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, поддержанная партией «Шор», лидер Партии национального единства Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Вечером ЦИК страны признала выборы состоявшимися. По данным Центризбиркома, выборы прошли «без серьезных инцидентов и в условиях полной прозрачности». Полицией было зарегистрировано 173 сообщения о различных нарушениях.

Игорь Додон президентские выборы Молдавия
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