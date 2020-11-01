Додон оценил прошедшие в Молдавии президентские выборы

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что президентские выборы в стране прошли достойно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы вместе с вами смогли провести эти выборы достойно. Впереди у нас еще подведение итогов голосования. Желаю всем членам избирательных комиссий здоровья и терпения в этой нелегкой работе!» — написал Додон в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто исполнил свой гражданский долг и проголосовал, несмотря «на непростую ситуацию, в которой сегодня находится страна». «Я рад, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны и пользуются своим избирательным правом», — отметил молдавский лидер.

Додон также выразил благодарность тем, кто поддержал его кандидатуру на выборах. Он заверил, что проголосовавшие за него не пожалеют о своем решении. «Вместе мы справимся с любыми трудностями!» — добавил действующий президент.