В Гидрометцентре предупредили о похолодании в московском регионе

В Москве и Московской области на следующей неделе температура воздуха упадет ниже нуля, из-за ветра похолодание в столице будет ощущаться сильнее. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает «Национальная служба новостей».

«В первой половине следующей недели ожидается усиление антициклона. Мы ожидаем понижения температуры», — указала она.

По словам Макаровой, в столице ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха опустится до трех градусов ниже нуля. В Подмосковье в то же время она упадет до шести градусов ниже нулевой отметки. Днем 16 ноября в Москве ожидается от -1 до +1 градуса, в области температура воздуха будет колебаться от -3 до +2.

Ранее в Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала осени. В ночь с 8 на 9 ноября температура в столице опустилась до -2 градусов, а в Подмосковье почти до -3. Тогда синоптики предупредили, что последующие дни температура в городе также будет падать из-за антициклона и опустится ниже нормы. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, с 11 ноября в регионе началась метеорологическая зима.