В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве школьницы мужчину

Фото: СК РФ

В подмосковном городе Домодедово правоохранительные органы задержали 20-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Видео: СК РФ

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По данным следствия, молодые люди ночью были в одном из городских скверов, у них возник конфликт, в ходе которого мужчина изнасиловал девушку, а затем задушил ее. Тело он сбросил в канализационный люк.

Подозреваемый признал вину. В ходе следственных мероприятий он показал криминалистам, где спрятал тело девушки. «В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает СК.