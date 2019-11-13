В Крыму пропала пятилетняя девочка

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за исчезновения пятилетней девочки из села Кропоткино в Крыму, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Отец девочки обратился с заявлением об исчезновении 12 ноября. По его словам, он оставил дочку одну дома, уехав по делам, когда он вернулся, дверь дома была открыта, а ребенка там уже не было, рассказали в СК.

В ведомстве заявили, что следов взлома в доме не обнаружено.

Дело открыли по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего»). В СК пояснили, что ведомство всегда поступает так при наличии оснований полагать, что в отношении пропавшего ребенка может быть совершено преступление. В рамках дела у следствия имеются широкие полномочия для поиска и других мероприятий.