Ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталева госпитализировали с COVID-19

Дмитрий Хрусталев (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Курортном районе Санкт-Петербурга, он заразился коронавирусом. Об этом сообщают портал 78.ru, Telegram-каналы Mash, 112, Baza. Ведущий и актер Иван Ургант подтвердил «Вечерней Москве» госпитализацию коллеги.

По данным 78.ru, 41-летнего Хрусталева 14 ноября доставили в больницу № 40 Сестрорецка в реанимацию. По предварительным данным, у него выявили COVID-19. Диагноз еще уточняется.

«Мы пока сами пытаемся узнать, что случилось», — сказал Ургант «Вечерней Москве».

Mash уточняет, что ведущий попал в больницу для больных коронавирусом. Накануне он чувствовал себя нормально, в субботу должен был провести время с родными, а вечером уехать в Москву, сообщает Telegram-канал. По его данным, раньше анализы на COVID-19 шоумена давали отрицательный результат.