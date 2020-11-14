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Пандемия коронавируса ,  
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Ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталева госпитализировали с COVID-19

Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Курортном районе Санкт-Петербурга, он заразился коронавирусом. Об этом сообщают портал 78.ru, Telegram-каналы Mash, 112, Baza. Ведущий и актер Иван Ургант подтвердил «Вечерней Москве» госпитализацию коллеги.

По данным 78.ru, 41-летнего Хрусталева 14 ноября доставили в больницу № 40 Сестрорецка в реанимацию. По предварительным данным, у него выявили COVID-19. Диагноз еще уточняется.

«Мы пока сами пытаемся узнать, что случилось», — сказал Ургант «Вечерней Москве».

Mash уточняет, что ведущий попал в больницу для больных коронавирусом. Накануне он чувствовал себя нормально, в субботу должен был провести время с родными, а вечером уехать в Москву, сообщает Telegram-канал. По его данным, раньше анализы на COVID-19 шоумена давали отрицательный результат.

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112 сообщает, что причиной госпитализации стали осложнения из-за коронавируса. Предварительно известно, что Хрусталев находится в тяжелом состоянии. По информации Baza, у ведущего подтвержден COVID-19.

Хрусталев известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, «Вечерний Ургант» и другим.

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11 ноября актер и телеведущий Сергей Светлаков, заболевший COVID-19, был госпитализирован в Москве из-за ухудшения самочувствия. По словам самого актера, у него незначительно поражены легкие и есть температура, врачи убедили его лечь в больницу.

телеведущий госпитализация коронавирус
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