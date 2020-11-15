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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана мир в Карабахе

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону практическое выполнение мирного соглашения, заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Политики особо затронули вопрос организации работы российских миротворцев. О разговоре сообщается на сайте МИД России. Он произошел по инициативе Азербайджана.

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Министры также подтвердили необходимость привлечь международные организации к работе с последствиями вооруженного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. В их числе Красный Крест, ЮНЕСКО и ООН. Они должны содействовать «постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе».

Российская военная полиция накануне начала патрулирование территорий на линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны России заявило, что стороны соблюдают режим прекращения огня. Ранее при посредничестве российских миротворцев Баку и Ереван обменялись телами погибших.

Миротворческий контингент по условиям соглашения будет находиться в регионе пять лет. Этот срок может быть продлен, если ни одна из сторон не откажется от договоренностей.

Армения Азербайджан мир Сергей Лавров
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