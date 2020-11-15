Еще два российских самолета с миротворцами прибыли в Армению

Два самолета Ан-124 «Руслан» российской военно-транспортной авиации доставили из Ульяновска в Ереван миротворцев и бронетехнику. Об этом сообщает Минобороны России.

«Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что прибывшим подразделениям предстоит совершить 300-километровый марш в район города Горис.

По условиям соглашения о перемирии, заключенного лидерами России, Армении и Азербайджана, российская сторона должна направить в Нагорный Карабах 1960 миротворцев вместе с военной техникой. Миротворцы будут находиться в регионе пять лет с автоматическим продлением, если какая-либо из сторон не заявит о намерении прекратить эти договоренности.