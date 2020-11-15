Путин и Шойгу обменялись шутками во время совещания с военными

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК (Фото: kremlin.ru)

На совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу пошутили насчет президентского кресла, стоявшего на расстоянии от остальных участников. Кадры совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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В связи с эпидемиологической ситуацией в президентской резиденции в Ново-Огарево были введены санитарные меры. Кресло Путина оказалось на расстоянии от остальных присутствующих на совещании. Президент это заметил.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — пошутил он. «Владимир Владимирович, мы вас боимся», — ответил Шойгу.