Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
В Ставрополе трое человек пострадали при пожаре в шестиэтажке Общество, 17:14 Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 17:09 РБК Pro: современный блат. Как строить карьеру по знакомству Pro, 17:05 Борисов исключил срыв переоснащения стратегических ядерных сил Политика, 17:02 Путин и Шойгу обменялись шутками во время совещания с военными Политика, 16:38 Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана мир в Карабахе Политика, 16:35 Трамп написал в Twitter о победе Байдена Политика, 16:17 Серьезные игры: как виртуальная реальность реабилитируют пациентов РБК и Intel NUC, 16:15 В Совфеде назвали неприемлемыми слова представителя спецслужб Польши Политика, 15:50 Cын Рогозина сообщил о смерти заболевшего COVID-19 замглавы «Ильюшина» Общество, 15:46 МЧС перебросит оперативную группу в Нагорный Карабах Политика, 15:26 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 15:21 Хэмилтон стал чемпионом «Формулы-1» и сравнялся по титулам с Шумахером Спорт, 15:15 Правозащитники заявили о более 170 задержанных на протестах в Белоруссии Общество, 15:08
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Политика ,  
0 

Путин и Шойгу обменялись шутками во время совещания с военными

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК
Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК (Фото: kremlin.ru)

На совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу пошутили насчет президентского кресла, стоявшего на расстоянии от остальных участников. Кадры совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Video

В связи с эпидемиологической ситуацией в президентской резиденции в Ново-Огарево были введены санитарные меры. Кресло Путина оказалось на расстоянии от остальных присутствующих на совещании. Президент это заметил.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — пошутил он. «Владимир Владимирович, мы вас боимся», — ответил Шойгу.

Путин пошутил о «виновных» в пандемии летучих мышах
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Ранее Путин в шутливом тоне отозвался о недоброжелателях России. Говоря о тех, кто ждет постепенного затухания страны, президент сказал: «нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».

Владимир Путин Сергей Шойгу
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года
Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции Карабах и Сирию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter