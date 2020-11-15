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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники заявили о более 170 задержанных на протестах в Белоруссии

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Число задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии 15 ноября превышает 170 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По состоянию на 15:00 мск в списке «Весны» насчитывается 175 человек. Наибольшее число задержаний провели в Минске.

Согласно данным правозащитников, в Минске проводятся задержания в районе Пушкинской площади и улицы Притыцкого, где собрались мирные демонстранты.

Помимо этого в правозащитный центр поступает информация о задержаниях в Осиповичах, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Пинске, Могилеве, Бресте и Светлогорске.

Среди задержанных есть представители СМИ, в том числе журналист БелТА, фотограф «Нашей Нивы», фотожурналист Tut.by и «Народной воли», фотокорреспондент «БелаПАН» и главный редактор портала autogrodno.by.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД минского горисполкома.

В Минске закрыли станции метро перед акцией протеста
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Станция метро &laquo;Площадь Якуба Колоса&raquo; в Минске

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В Минске с 12:00 проходит новая акция протеста «Я выхожу». Участники протестов намерены почтить на «Площади перемен» память погибшего во время митингов Романа Бондаренко. Его избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты. Он умер в больнице 12 ноября.

Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Акции протеста также проходят и в других белорусских городах — в Гродно, Могилеве, Бресте, Вилейке, Новополоцке, Гомеле и Витебске.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после проведения президентских выборов. По данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — чуть более 10%. Оппозиция обвинила белорусские власти в подтасовке результатов. Лукашенко в ответ заявил, что законно выиграл выборы и что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. В августе он также говорил, что ситуация в стране развивается по сценарию «цветных революций». По его словам, протесты в Белоруссии финансируются из-за рубежа, а свергнуть действующую власть в стране пытаются иностранные граждане. Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Белоруссия задержания протесты правозащитники новости
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