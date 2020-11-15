Правозащитники заявили о более 170 задержанных на протестах в Белоруссии
Число задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии 15 ноября превышает 170 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
По состоянию на 15:00 мск в списке «Весны» насчитывается 175 человек. Наибольшее число задержаний провели в Минске.
Согласно данным правозащитников, в Минске проводятся задержания в районе Пушкинской площади и улицы Притыцкого, где собрались мирные демонстранты.
Помимо этого в правозащитный центр поступает информация о задержаниях в Осиповичах, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Пинске, Могилеве, Бресте и Светлогорске.
Среди задержанных есть представители СМИ, в том числе журналист БелТА, фотограф «Нашей Нивы», фотожурналист Tut.by и «Народной воли», фотокорреспондент «БелаПАН» и главный редактор портала autogrodno.by.