Правозащитники заявили о более 170 задержанных на протестах в Белоруссии

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД минского горисполкома.

В Минске с 12:00 проходит новая акция протеста «Я выхожу». Участники протестов намерены почтить на «Площади перемен» память погибшего во время митингов Романа Бондаренко. Его избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты. Он умер в больнице 12 ноября.

Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Акции протеста также проходят и в других белорусских городах — в Гродно, Могилеве, Бресте, Вилейке, Новополоцке, Гомеле и Витебске.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после проведения президентских выборов. По данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — чуть более 10%. Оппозиция обвинила белорусские власти в подтасовке результатов. Лукашенко в ответ заявил, что законно выиграл выборы и что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. В августе он также говорил, что ситуация в стране развивается по сценарию «цветных революций». По его словам, протесты в Белоруссии финансируются из-за рубежа, а свергнуть действующую власть в стране пытаются иностранные граждане. Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах.