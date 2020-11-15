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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске закрыли станции метро перед акцией протеста

Станция метро &laquo;Площадь Якуба Колоса&raquo; в Минске
Станция метро «Площадь Якуба Колоса» в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Минске в 10:35 15 ноября закрыли ряд станций метро, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщает минский метрополитен в Telegram.

Так, на вход и выход закрыли станции Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, все станции на красной линии от Купаловской до Кунцевщины включительно и все станции Зеленолужской линии.

Закрыт второй вестибюль станции Площадь Ленина — вход со стороны Площади Независимости.

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями из-за убийства протестующего
Политика
Акция памяти погибшего сторонника белорусской оппозиции Романа Бондаренко на &laquo;Площади перемен&raquo; в Минске

В 12:00 у метро Пушкинская началась новая акция протеста «Я выхожу». Протестующие планируют пройти до «Площади Перемен», где почтят память погибшего во время протестов Романа Бондаренко.

Бондаренко умер 12 ноября в больнице после того, как его избили во дворе дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты. Врачи зафиксировали у него отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело. Президент страны Александр Лукашенко поручил взять на контроль обстоятельства смерти активиста и выразил соболезнования родителям погибшего.

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