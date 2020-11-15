В Минске закрыли станции метро перед акцией протеста

Станция метро «Площадь Якуба Колоса» в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Минске в 10:35 15 ноября закрыли ряд станций метро, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщает минский метрополитен в Telegram.

Так, на вход и выход закрыли станции Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, все станции на красной линии от Купаловской до Кунцевщины включительно и все станции Зеленолужской линии.

Закрыт второй вестибюль станции Площадь Ленина — вход со стороны Площади Независимости.

В 12:00 у метро Пушкинская началась новая акция протеста «Я выхожу». Протестующие планируют пройти до «Площади Перемен», где почтят память погибшего во время протестов Романа Бондаренко.