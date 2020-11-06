Жену Ярмольника госпитализировали из-за коронавируса

Леонид Ярмольник и его жена Оксана (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Оксану Ярмольник, жену актера Леонида Ярмольника, госпитализировали из-за коронавируса. Об этом она рассказала РБК.

«Меня госпитализировали четыре дня назад, я приехала сделать КТ, и врач посоветовал остаться на пару дней в больнице. Тяжелого состояния у меня не было, слава богу. Завтра уже выписывают. Двусторонняя пневмония не подтвердилась, всё вовремя купировали. Все хорошо благодаря нашим чудесным врачам, они умеют справляться с этим вирусом», — сообщила РБК Оксана Ярмольник.

По ее словам, она сначала лежала дома, а позже, когда поднялась температура, поехала в больницу. В понедельник, по словам Ярмольник, ее должны выписать.

Весной переболели коронавирусом народные артисты России Лев Лещенко, Надежда Бабкина, писатель Борис Акунин.