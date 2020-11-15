Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии

Игорь Додон с женой Галиной (Фото: dodon.igor1 / Facebook)

Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал во втором туре президентских выборов в стране. Видеозапись с избирательного участка в Кишиневе опубликована на его странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя dodon.igor1

После того как Додон отдал голос, он пообщался с журналистами. «Я сегодня голосовал за независимость и государственность страны. Я верю в будущее Молдавии. Я голосовал за перемены к лучшему, нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы», — сказал он.

Ранее в Кишиневе проголосовала соперница Додона Майя Санду. Результаты второго тура будут объявлены до 22 ноября. Первый тур выборов состоялся 1 ноября. В ЦИК Молдавии сообщали, что явка превысила 42%. В прошлом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов.

В прошлом туре Додон набрал 32,61% голосов, а Санду — 36,6%. Тройку лидеров замыкал Ренато Усатый, осужденный в России за незаконный вывоз денег из страны, он получил 16,9% голосов избирателей.