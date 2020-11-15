Соперница Додона проголосовала на выборах президента Молдавии

Видео: maia.sandu / Facebook

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Соперница Игоря Додона Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии. Видеозапись опубликована на ее странице в Facebook.

После голосования кандидат от партии «Действие и солидарность» сказала, что «проголосовала за Молдову, которой мы все будем гордиться». «Я проголосовала за Молдову, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день и будут жить счастливо рядом со своими семьями», — заявила она.

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Результаты будут объявлены до 22 ноября. Первый тур выборов состоялся 1 ноября. В ЦИК Молдавии сообщали, что явка превысила 42%.

Во второй тур кроме Санду прошел действующий президент страны Игорь Додон. В прошлом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов.