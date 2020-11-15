В Молдавии стартовал второй тур выборов президента

В Молдавии начался второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 7:00 (8.00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск), передает Noi.md.

Во втором туре на пост главы государства претендуют действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии «Действие и солидарность» (PAS), экс-премьер Майя Санду.

Согласно Кодексу о выборах Молдавии, для того, чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

ЦИК Молдавии официально объявит результаты голосования до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента примет Конституционный суд до 5 декабря.