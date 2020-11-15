В Москве выявили более 6 тыс. случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Москве коронавирус обнаружили у 6271 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

«В столице подтвержден 6271 новый случай заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек», — говорится в сообщении.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

По данным штаба, наибольшее число новых заразившихся составляют лица от 18 до 45 лет — 44,2%. За прошедшие сутки в столице вылечились 4266 пациентов, у которых диагностировали инфекцию. За все время число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 367 613 человек.

Накануне коронавирус в Москве обнаружили у 6427 человек — на 156 человек больше. Всего в России за последние сутки коронавирус обнаружили у 22 572 человек, за время пандемии коронавирус выявили у 1 925 825 россиян.