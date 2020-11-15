За сутки от коронавируса в Москве вылечились 4266 человек

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 4266 человек, сообщает оперативный штаб.

За все время число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 367 613 человек. Днем ранее в столице вылечились 4423 пациента.

За прошедшие сутки в столице от COVID-19 умерли 75 человек. По состоянию на 14 ноября число летальных исходов в столице выросло до 7787.

Накануне в России коронавирус выявили более чем у 22 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировали в Москве (6427) и Санкт-Петербурге (1852).