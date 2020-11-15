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Медведчук обвинил Зеленского в создании «лагерей смерти»

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сравнил планы украинских властей по созданию лагерей для интернированных жителей Донбасса с концлагерями. Об этом сообщается на сайте партии.

Ранее правительство Украины внесло в Раду законопроект № 4327 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

В документе предлагается разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять в спецлагеря жителей, которых Служба безопасности Украины считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания.

«Создание таких «лагерей смерти», не входящих в существующие пенитенциарные или следственные структуры, функционирование которых регулируется действующим законодательством, может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными», — заявил Медведчук.

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По его словам, этот проект закона ущемляет конституционные права украинцев. Также Медведчук считает, что за этим законопроектом стоит желание Зеленского и его окружения удержать власть любой ценой.

Ранее Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. По его словам, среди них будет закон об амнистии. Однако он подчеркнул, что на амнистию могут рассчитывать не все жители Донбасса, а только те, «на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта».

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Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» лидировала на парламентских выборах в 2019 году по числу голосов в Донбассе. Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву, в том числе на встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Рада депутат Владимир Зеленский концлагерь
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