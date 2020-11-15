Медведчук обвинил Зеленского в создании «лагерей смерти»

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сравнил планы украинских властей по созданию лагерей для интернированных жителей Донбасса с концлагерями. Об этом сообщается на сайте партии.

Ранее правительство Украины внесло в Раду законопроект № 4327 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

В документе предлагается разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять в спецлагеря жителей, которых Служба безопасности Украины считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания.

«Создание таких «лагерей смерти», не входящих в существующие пенитенциарные или следственные структуры, функционирование которых регулируется действующим законодательством, может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными», — заявил Медведчук.