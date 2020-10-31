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СК завел дело о халатности из-за пожара и взрыва в челябинском стационаре

СК возбудил уголовное дело после пожара и взрыва в студенческой поликлинике Челябинска. О причине разгерметизации кислородного оборудования, из-за которого начался пожар, пока неизвестно
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК (халатность) по факту возгорания кислорода в подсобном помещении поликлиники горбольницы №2 в Челябинске. Об этом РБК сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода», — говорится в сообщении ведомства.

Как передает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, кислородное оборудование, разгерметизация которого привела к взрыву и пожару в поликлинике Челябинска, было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования.

«Оборудование новое, оно было смонтировано несколько дней назад и сегодня впервые использовалось. Одна из версий: возможно, нарушения при монтаже оборудования и нарушения при эксплуатации», — сказал он.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили РБК, что не знают, из-за чего произошла разгерметизация кислородного оборудования. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Причина будет известна позже», — сказали в пресс-службе.

Взрыв в студенческой поликлинике Городской больницы №2 Челябинска произошел 31 октября. Перед взрывом в здании произошел пожар.

Взрыв в студенческой поликлинике в Челябинске. Видео
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Как рассказали РБК в пресс-службе администрации Челябинска, в результате пожара и взрыва никто не пострадал. Пациенты в реанимации обеспечены кислородом. Сейчас специалисты оценивают состояние больных и госпитализированных в учреждение. Из здания эвакуировали 150 человек.

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Пожар удалось ликвидировать на площади 130 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могла стать разгерметизация двухкубового кислородного баллона. Пожарные уточнили, что загоревшаяся кислородная будка из сэндвич-панелей площадью 4 кв. м была пристроена к корпусу площадью 2,8 тыс. кв. м.

Авторы
Тамерлан Гаджиев, Любовь Порываева
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