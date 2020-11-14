Командующий миротворцами в Карабахе заявил о стабилизации ситуации

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Ситуация на территории Нагорного Карабаха стабилизируется, боевые действия не ведутся. Об этом заявил командующий российским миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов», — заявил Мурадов.

Ранее в Минобороны России заявили, что по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Также с сегодняшнего дня российская военная полиция начала патрулирование территорий в зонах ответственности «Север» и «Юг».

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах начался после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу миротворцы должны вести контроль за исполнением договоренностей. Предполагается, что в регион Россия направит до 2 тыс. миротворцев.