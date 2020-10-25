Синоптики предупредили о снегопаде в 12 регионах России

Мокрый снег, дождь, гололед и сильный ветер прогнозируются в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, в Амурской, Еврейской автономной, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской и Сахалинской областях, а также в на Курильских островах и в республиках Алтай и Тыва. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью», — пояснил синоптик.

По его словам, в Приморском крае, а также на Сахалине, Курилах и Камчатке ожидаются все виды осадков и ветер до 30 м/с.

Ухудшение погоды также произойдет в Еврейской автономной, Амурской областях и на юге Хабаровского края. Там, по словам Вильфанда, будет опасный для автомобилистов гололед и ветер до 23 м/с. Аналогичная ситуация ожидается и в других регионах.