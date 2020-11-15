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Выборы президента США ,  
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Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи», — сообщил глава государства.

При этом Twitter пометил призыв президента примечанием «Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается».

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Фото:Julio Cortez / AP

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, они будут известны в декабре. Однако 7 ноября американские СМИ сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Трамп отказался признать поражение и заявил о нарушениях в ряде штатов во время подсчета голосов. Он потребовал пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней. В Мичигане также отклонили иск сторонников Трампа, которые требовали запретить утверждение результатов голосования в городе Детройт.

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При этом ранее другой суд в Пенсильвании поддержал Трампа, постановив, что при подсчете голосов не следует учитывать бюллетени, присланные по почте избирателями, которые не смогли подтвердить свою личность.

Дональд Трамп выборы США
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