Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи», — сообщил глава государства.

При этом Twitter пометил призыв президента примечанием «Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается».

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, они будут известны в декабре. Однако 7 ноября американские СМИ сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена.