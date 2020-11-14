Сторонники Трампа вышли на улицы с требованием не красть голоса

Фото: Julio Cortez / AP

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства, сообщает NBC4 Washington.

Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть «Сделаем Америку снова великой!», — предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

Свой митинг проводит и группа противников действующего президента. Между группами митингующих наблюдаются небольшие стычки.