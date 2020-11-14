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Выборы президента США ,  
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Сторонники Трампа вышли на улицы с требованием не красть голоса

Фото:Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства, сообщает NBC4 Washington.

Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть «Сделаем Америку снова великой!», — предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

Как американцы встретили победу Байдена на выборах. Фотогалерея
Фотогалерея 

Свой митинг проводит и группа противников действующего президента. Между группами митингующих наблюдаются небольшие стычки.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Голоса в большинстве штатов уже подсчитаны, американские СМИ отдают победу сопернику Трампа на выборах — демократу Джо Байдену. И сам Байден считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили уже многие страны.

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Трамп не признает своего поражения и заявлял о намерении оспорить результаты подсчета голосов. Американский лидер готов передать власть, если его соперник Байден честно и законно выиграет выборы, заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после беседы с Трампом. «Трамп сказал мне, что он реалист и поступит правильно», — рассказал Ривера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин дождется официальных итогов выборов, после чего направит поздравительную телеграмму победившему.

Дональд Трамп митинг выборы
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