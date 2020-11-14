Жилой дом загорелся в Подмосковье на площади 1 тыс. кв. м

Жилой дом загорелся в подмосковном Красноармейске, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Заречный тупик, д. 4, поступило 14 ноября в 20:04. Огнем охватило чердачное помещение и кровлю. В тушении задействованы 79 человек и 22 единицы техники.

МЧС России в своем Telegram, в свою очередь, сообщает, что на момент прибытия первого пожарного расчета огнем было охвачено 600 кв. м. На данный момент площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал. Об эвакуации не сообщается.

В субботу в Санкт-Петербурге второй раз за последние сутки произошел пожар на территории Ленинградского электромеханического завода. В производственном здании загорелась кровля на площади 60 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Накануне там же горели третий и четвертый этажи производственного здания. Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.