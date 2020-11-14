Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает его победу в этом регионе. Об этом он написал в Twitter.

«Не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, поэтому, согласно нашей великой Конституции, мы выигрываем штат Пенсильвания», — указал политик.

Ранее Федеральный апелляционный суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, которые пришли по почте после окончания дня голосования.

По данным Fox News, Байден набирает в Пенсильвании 49,9% голосов, Трамп — 49%.

Материал дополняется