Актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Российского актера Сергея Светлакова госпитализировали в одну из московских больниц из-за ухудшения состояния здоровья после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил ТАСС.

«Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — сообщил актер.

Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи решили перевести актера в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19. Позднее канал передал, что, как показала компьютерная томография, у актера имеется 24% поражение легких, а его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сергей Светлаков — телеведущий и актер комедийного жанра. Он родился 12 декабря 1977 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Начинал свой творческий путь в студенческой команде КВН, после чего стал выступать за команду «Уральские пельмени».

Наибольшую известность получил благодаря участию в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!», а также после исполнения ролей в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.