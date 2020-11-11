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Пандемия коронавируса ,  
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Актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Российского актера Сергея Светлакова госпитализировали в одну из московских больниц из-за ухудшения состояния здоровья после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил ТАСС.

«Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — сообщил актер.

Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи решили перевести актера в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19. Позднее канал передал, что, как показала компьютерная томография, у актера имеется 24% поражение легких, а его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

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Сергей Светлаков — телеведущий и актер комедийного жанра. Он родился 12 декабря 1977 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Начинал свой творческий путь в студенческой команде КВН, после чего стал выступать за команду «Уральские пельмени».

Наибольшую известность получил благодаря участию в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!», а также после исполнения ролей в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Сергей Светлаков актер коронавирус COVID-19
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