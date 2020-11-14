Первый российский корабль с «Панцирем» успешно завершил испытания

Малый ракетный корабль «Одинцово» оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» (Фото: Минобороны РФ)

Российский ракетный корабль «Одинцово», оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», успешно завершил госиспытания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМФ России.

«Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», — сообщили в ведомстве.

В ВМФ добавили, что «Одинцово» должны принять в состав Военно-морского флота в конце ноября.

Кроме ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», который впервые установили на судне, малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), а также, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.