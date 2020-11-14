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Технологии и медиа ,  
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Первый российский корабль с «Панцирем» успешно завершил испытания

Малый ракетный корабль &laquo;Одинцово&raquo; оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом &laquo;Панцирь-М&raquo;
Малый ракетный корабль «Одинцово» оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» (Фото: Минобороны РФ)

Российский ракетный корабль «Одинцово», оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», успешно завершил госиспытания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМФ России.

«Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», — сообщили в ведомстве.

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В ВМФ добавили, что «Одинцово» должны принять в состав Военно-морского флота в конце ноября.

Кроме ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», который впервые установили на судне, малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), а также, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

В июле главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в 2020 году Военно-морской флот получит в общей сложности около 40 кораблей. По его словам, флот получит фрегат нового поколения проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Кроме того, на воду уже спущены серийные корабли океанской зоны — корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко».

военная техника корабль
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