В США ввели в строй военный корабль с лазерной пушкой

Новый американский десантный корабль-док USS Portland введен в строй в городе Портленд в штате Орегон, на котором вскоре будет установлена лазерная пушка. Об этом говорится в сообщении ВМС США в Twitter

В январе издание US Naval Institute сообщало, что на USS Portland установят новую экспериментальную лазерную пушку AN/SEQ-3 Laser Weapon System (другое название — XN-1 LaWS). Ее в течение трех лет, с 2014 года тестировали на USS Ponce, который нес службу в Персидском заливе. Тогда сообщалось, что пушка будет смонтирована на USS Portland не позднее осени 2018 года.Лазерная пушка мощностью 30 кВт предполагают использовать против беспилотников, а также ослеплять направленным потоком энергии навигационные системы и наносить физические повреждения нападающим.

Десантный корабль-док USS Portland — 11 корабль типа «Сан Антонио», был спущен на воду в феврале 2016 года. Он может нести на своем борту до 8 тыс. морских пехотинцев и бронетехнику, поддерживать их высадку и эвакуацию бортовым оружием. Летная палуба имеет вертолеты CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey. Кроме того, для высадки могут использоваться амфибийные транспортные средства.