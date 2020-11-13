МЧС показало видео пожара на электромеханическом заводе в Петербурге

Видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

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Появилось видео с места пожара, возникшего на территории «Ленинградского электромеханического завода» (ЛЭМЗ) в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по городу.

На них видно, как пламя охватило здание предприятия.

Пожар произошел вечером 13 ноября. По данным ведомства, спасатели получили информацию о возгорании в 19:39. Затем на место происшествия выехали пожарные. В течение последующих двух часов уровень сложности на объекте постоянно повышался, к 21:30 площадь возгорания на третьем этаже здания достигла 600 кв. м, а на четвертом — 600 кв. м. Спасатели присвоили пожару четвертый уровень сложности.

Данные о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара МЧС привлекло 17 единиц техники и 58 человека личного состава.

По факту пожара прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Специалистам предстоит установить причины пожара, дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.