Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Россия начала ввод миротворцев на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского каридора после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу российские миротворцы должны вести контроль за исполнением договоренностей.

Доставка миротворцев в Армению началась 10 ноября самолетами Ил-76 из Ульяновска. За последние сутки Минобороны России отправило 20 самолетов с российскими военнослужащими. Всего Россия должна направить в регион до 1960 миротворцев вместе с военной техникой.