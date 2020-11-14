Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Пашинян выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна Общество, 13:37 Нет времени объяснять: поколение Z и коммуникация в интернете Совместный проект, 13:36 В COVID-больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ранением Общество, 13:26 СМИ узнали о готовности Трампа покинуть пост при законной победе Байдена Политика, 13:18 ЦУМу пригрозили штрафом за отсутсвие дистанции в очереди за смартфонами Общество, 13:14 Игроки с подозрительными тестами на COVID присоединились к сборной России Спорт, 13:13 «Не умею экономить». Как девушка из России живет и инвестирует в Стамбуле Инвестиции, 13:03 «Уходят великие — остается пустота». Актеры вспоминают Джигарханяна Общество, 12:58 Рособрнадзор сообщил о возможном переносе итогового сочинения из-за COVID Общество, 12:41 Как не переплачивать за брендовую одежду при онлайн-шопинге РБК и ЦУМ, 12:41 Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе Политика, 12:39 Бразилия без Неймара выиграла третий матч подряд в квалификации ЧМ-2022 Спорт, 12:39 Появилось фото гробов со «стеклянной крышей» для умерших от коронавируса Общество, 12:26 Главу Пятигорска Ворошилова госпиализировали с COVID-19 Общество, 12:16
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы на выезде из Степанакерта в Шуши
Российские миротворцы на выезде из Степанакерта в Шуши (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По данным ведомства, в настоящее время в районе вдоль линии соприкосновения сторон развернуто 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами
Общество

Конашенков добавил, что с 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к проведению патрулей в Нагорном Карабахе.

«С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг», — сказал генерал-майор.

Россия начала ввод миротворцев на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского каридора после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу российские миротворцы должны вести контроль за исполнением договоренностей.

Доставка миротворцев в Армению началась 10 ноября самолетами Ил-76 из Ульяновска. За последние сутки Минобороны России отправило 20 самолетов с российскими военнослужащими. Всего Россия должна направить в регион до 1960 миротворцев вместе с военной техникой.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Минобороны Нагорный Карабах режим прекращения огня
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Российские вертолеты начали сопровождать колонны миротворцев в Карабахе
Политика
Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами
Общество
Минобороны Азербайджана сообщило об обмене с Арменией телами погибших
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter