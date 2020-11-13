Глава Минздрава назвал очень напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ситуация на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России остается очень напряженной. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По словам министра, под медицинским контролем находятся почти 900 тыс. заболевших.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тыс. человек», — сказал Мурашко.

По его словам, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении и 25% — в стационарах. Мурашко назвал эту нагрузку крайне высокой для медицинской системы. Высокую настороженность вызывают Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного федерального округа, отметил глава ведомства. Министр отметил, что на сегодняшний день в стране развернуто 260 тыс. коек.

«В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18–19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%», — добавил глава Минздрава.

Ранее Минздрав потребовал от региональных властей обеспечить резерв не менее чем в 20% свободных коечных мест.

Как отмечал Мурашко, власти должны незамедлительно обеспечивать медицинскую помощь в стационарах для тех больных, у которых есть проблемы с дыханием.

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала критической ситуацию с коечным фондом в 16 регионах страны. По ее словам, в пяти регионах места в стационарах для пациентов с COVID-19 были заняты на 95%.