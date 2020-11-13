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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о серьезных испытаниях России из-за пандемии

Фото:Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, назвал пандемию коронавируса «серьезным испытанием» для страны. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Мы проходим через серьезные испытания, связанные с пандемией», — сказал Путин.

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В начале октября Путин заявил о том, что угроза коронавируса еще не отступила. По словам президента, необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу и систему здравоохранения.

За минувшие сутки в стране вновь выявили рекордное количество заболевших — 21 983. Последние трое суток в России фиксируют более 400 смертей в день от коронавируса.

Несмотря на рост числа зараженных власти исключают введение полного локдауна. Тем не менее, регионы вводят все новые и новые ограничения.

Власти Москвы с 13 ноября перевели городские вузы на дистанционное обучение. Позднее приказ о переводе вузов на удаленку выпустило Минобрнауки. Также в столице рестораны и другие общественные заведения должны будут прекратить работу с 23:00 до 06:00. 

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

 

Владимир Путин пандемия
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