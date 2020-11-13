Путин заявил о серьезных испытаниях России из-за пандемии

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Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, назвал пандемию коронавируса «серьезным испытанием» для страны. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Мы проходим через серьезные испытания, связанные с пандемией», — сказал Путин.

В начале октября Путин заявил о том, что угроза коронавируса еще не отступила. По словам президента, необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу и систему здравоохранения.

За минувшие сутки в стране вновь выявили рекордное количество заболевших — 21 983. Последние трое суток в России фиксируют более 400 смертей в день от коронавируса.