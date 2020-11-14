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Роскачество обнаружило опасные микроогранизмы в магазинной семге

Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Роскачество проверило слабосоленое филе семги в ломтиках и обнаружило листерии и кишечную палочку у образцов торговых марок «Каждый день», «Меридиан Эко», «Вкусвилл», «Просто Азбука» и «О’Кей». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Среди товаров, в которых выявлены листерии и колиформы (кишечная палочка. — РБК), в семге «Вкусвилл» и «О'Кей» к тому же превышение по общему количеству микроорганизмов, что тоже является нарушением», — добавили в Роскачестве.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Помимо прочего, у семги торговых марок «Каждый день», «Вкусвилл» и «О’Кей» эксперты заметили специфический неприятный запах.

В рыбе от компаний «Русское море» и «Северная компания» вредоносных организмов обнаружено не было. Однако у продукции «Северной компании» также был снижен рейтинг из-за избытка консервантов.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Таким образом, из семи исследуемых марок проверку Роскачества прошла только «Русское море». По данным организации, она отвечает всем требованиям законодательства. Единственным недостатком продукта стало повышенное содержание соли — 5,5%.

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Ранее Роскачество предупредило об опасности рыбы и раков, выловленных из речных водоемов, так как в них зачастую содержатся лентец и описторхис — опасные для здоровья паразиты. Морская рыба безопаснее для употребление в пищу, однако и там иногда встречаются личинки нематод. Чтобы избежать неприятных последствий, потребителям стоит покупать рыбу только у сертифицированных продавцов. Также специалисты рекомендовали полностью отказаться от слабосоленой и вяленой рыбы.

«Роскачество» семга кишечная палочка
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