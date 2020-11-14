Роскачество обнаружило опасные микроогранизмы в магазинной семге

Таким образом, из семи исследуемых марок проверку Роскачества прошла только «Русское море». По данным организации, она отвечает всем требованиям законодательства. Единственным недостатком продукта стало повышенное содержание соли — 5,5%.

Ранее Роскачество предупредило об опасности рыбы и раков, выловленных из речных водоемов, так как в них зачастую содержатся лентец и описторхис — опасные для здоровья паразиты. Морская рыба безопаснее для употребление в пищу, однако и там иногда встречаются личинки нематод. Чтобы избежать неприятных последствий, потребителям стоит покупать рыбу только у сертифицированных продавцов. Также специалисты рекомендовали полностью отказаться от слабосоленой и вяленой рыбы.