Роскачество обнаружило опасные микроогранизмы в магазинной семге
«Среди товаров, в которых выявлены листерии и колиформы (кишечная палочка. — РБК), в семге «Вкусвилл» и «О'Кей» к тому же превышение по общему количеству микроорганизмов, что тоже является нарушением», — добавили в Роскачестве.
Помимо прочего, у семги торговых марок «Каждый день», «Вкусвилл» и «О’Кей» эксперты заметили специфический неприятный запах.
В рыбе от компаний «Русское море» и «Северная компания» вредоносных организмов обнаружено не было. Однако у продукции «Северной компании» также был снижен рейтинг из-за избытка консервантов.