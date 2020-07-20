Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Рыба и раки из любых водоемов могут быть опасны для человека из-за паразитов. Об этом заявили эксперты Роскачества, сообщает пресс-служба организации.

По словам замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Елены Харенко, у пресноводных рыб часто встречаются широкий лентец и описторхис — представляющие риск для здоровья паразиты.

Харенко отмечает, что морепродукты менее опасны, чем пища из обитателей пресных водоемов, однако и там могут встречаться личинки нематод.

«В России большая часть гельминтозов (заболеваний, вызванных паразитами. — РБК) зарегистрирована в Сибири и на Дальнем Востоке», — рассказала замдиректора ВНИРО. По ее словам, чаще всего человек заболевает из-за нарушения технологии приготовления рыбы.