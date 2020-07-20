Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
В Екатеринбурге умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин Общество, 11:23 8 фильмов о еде: «Вкус жизни», «Ешь, молись, люби» и другие Стиль, 11:19 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:19 PayPal сообщит о запуске сервиса для торговли Bitcoin на этой неделе Крипто, 11:17 В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией Общество, 11:14 За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек Общество, 11:08 Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках Общество, 11:06 В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки Общество, 11:05 Обмани меня: могут ли нейросети распознать человеческую ложь Индустрия 4.0, 11:00  Вертолет ВВС Нидерландов упал в Карибское море Общество, 10:59 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 10:44 «Норникель» стал претендентом на интересующий «Роснефть» газовый участок Бизнес, 10:44 Четыре способа сэкономить на зарплате: советует юрист Pro, 10:42 Олимпийский чемпион Алексей Ковалев возглавил китайский клуб КХЛ Спорт, 10:40
Общество ,  
0 

Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Рыба и раки из любых водоемов могут быть опасны для человека из-за паразитов. Об этом заявили эксперты Роскачества, сообщает пресс-служба организации.

По словам замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Елены Харенко, у пресноводных рыб часто встречаются широкий лентец и описторхис — представляющие риск для здоровья паразиты.

Харенко отмечает, что морепродукты менее опасны, чем пища из обитателей пресных водоемов, однако и там могут встречаться личинки нематод.

«В России большая часть гельминтозов (заболеваний, вызванных паразитами. — РБК) зарегистрирована в Сибири и на Дальнем Востоке», — рассказала замдиректора ВНИРО. По ее словам, чаще всего человек заболевает из-за нарушения технологии приготовления рыбы.

Роскачество обнаружило следы антибиотиков в сервелате
Общество
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Старший научный сотрудник ВНИРО Илья Гордеев сообщил, что «рыбные» паразиты вызывают заболевания, которые могут привести серьезным осложнениям — язве желудка и кишечника, анемии, поражениям мозга, легких, мышц.

Чтобы избежать заражения гельминтами, не стоит покупать рыбу в местах несанкционированной торговли — у дороги, с машин, у частников в домах. Паразитолог Инна Коваленко отметила, что температура в морозилке обычного холодильника не ниже минус 18 градусов, что недостаточно для быстрой гибели многих паразитов. Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от слабосоленой и вяленой рыбы.

Кандидат биологических наук Анастасия Согрина напомнила, что обеззараживание рыбы происходит с помощью разных видов обработки. Например, чтобы убить личинки нематод, необходимо заморозить ее на сутки при температуре минус 20 градусов. За трое суток заморозки при минус 28 градусах гибнут описторхиды и личинки цестод.

Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Полностью обеззаразить поможет термическая обработка — рыбу нужно выдержать в кипящей воде не менее 20 минут, раков — 15–20 минут. Избавиться от паразитов также поможет засолка рыбы на одну-две недели. При этом для засолки подходят особи до 2 кг, а соли нужно брать 20% от их массы.

В июне Роскачество сообщило, что свежие овощи и фрукты на прилавках содержат органические яды, которые могут привести к отравлениям. Количество токсинов зависит от зрелости продуктов и способах их обработки.

Теги: рыба, раки, Роскачество
Материалы по теме
Роскачество выявило следы хлороформа и антибиотиков в курином филе
Общество
Роскачество обнаружило следы антибиотиков в сервелате
Общество
Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter