В Москве еще 4,4 тыс. человек вылечились от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 4423 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 363 347 человек», — уточняется в сообщении.

За все время пандемии в Москве коронавирусом заболели свыше 497,5 тыс. человек. Из них почти 6 тыс. человек — только за сутки.

Вопреки официальным данным, мэр столицы Сергей Собянин считает, что в городе коронавирусом переболели около 3 млн москвичей. При этом количество заболевших еще будет расти и достигнет пика не раньше, чем через несколько месяцев. Таким образом, по мнению главы города, эпидемиологическая ситуация в Москве еще может ухудшиться.