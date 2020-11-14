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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве еще 4,4 тыс. человек вылечились от COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 4423 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 363 347 человек», — уточняется в сообщении.

За все время пандемии в Москве коронавирусом заболели свыше 497,5 тыс. человек. Из них почти 6 тыс. человек — только за сутки.

В Москве за сутки умерли 69 человек с коронавирусом
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Вопреки официальным данным, мэр столицы Сергей Собянин считает, что в городе коронавирусом переболели около 3 млн москвичей. При этом количество заболевших еще будет расти и достигнет пика не раньше, чем через несколько месяцев. Таким образом, по мнению главы города, эпидемиологическая ситуация в Москве еще может ухудшиться.

Из-за высокого ежесуточного прироста заболевших Собянин усилил ограничительные меры. С 13 ноября в Москве запрещена работа мест общественного питания и развлекательных заведений в ночное время. Кроме того, в столице введен строгий масочный режим, школьники старших классов и студенты переведены на дистанционное обучение, а 30% работающих москвичей переведены на удаленку.

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