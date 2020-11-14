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Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8
Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 (Фото: Gene Blevins / ZUMA / ТАСС)
Статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Об этом сообщает портал space.com. По данным издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.

Испытания Starship SN8 прошли на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой.

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При этом хорошие результаты показал предохраняющий клапан ракеты. Благодаря ему повышенное из-за неисправности давление внутри аппарата снизилось, что позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Позднее глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось.

Почти все испытания прототипов заканчивались неудачно. В ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность, затем, в феврале 2020 года, Starship SN1 разорвался на части во время наддува жидким азотом. Весной Starship SN3 и SN4 также взорвались сразу после запуска. Один прототип также лопнул при наддуве жидким азотом, а второй взорвался из-за утечки топлива. Тогда глава Маск объяснил неудачу человеческим фактором.

Согласно замыслу Маска, в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

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