Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 (Фото: Gene Blevins / ZUMA / ТАСС)

Статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Об этом сообщает портал space.com. По данным издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.

Испытания Starship SN8 прошли на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой.

При этом хорошие результаты показал предохраняющий клапан ракеты. Благодаря ему повышенное из-за неисправности давление внутри аппарата снизилось, что позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Позднее глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось.