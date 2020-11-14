Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно
Испытания Starship SN8 прошли на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой.
При этом хорошие результаты показал предохраняющий клапан ракеты. Благодаря ему повышенное из-за неисправности давление внутри аппарата снизилось, что позволило избежать взрыва в носовой части Starship.
Позднее глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось.