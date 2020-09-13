SpaceX представит новый прототип корабля Starship

Новый прототип космического корабля Starship компании SpaseX Илона Маска будет собран примерно через неделю, а затем его начнут готовить к испытательному взлету. Об этом Маск сообщил в Twitter.

«SN8 Straship со стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов примерно через неделю. Потом статическое огневое испытание, проверки, статическое огневое испытание, полет на 60 тыс. футов (18,3 тыс. метров — РБК.) и обратно» — написал глава SpaseX.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого заканчивались неудачей. Так, в ноябре прошлого года прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Тогда верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В феврале попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.