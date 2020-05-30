Прототип разработанной компанией Маска ракеты взорвался в Техасе

Это уже третий инцидент с космическим кораблем, который в будущем должен доставлять грузы на Луну и Марс

Илон Маск (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, разработанного компанией Starship Илона Маска. Инцидент произошел на полигоне Бока Чика в районе американо-мексиканской границы.

Как сообщает издание Spaceflight Now, взрыв произошел спустя две минуты после того, как был запущен двигатель Raptor. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Starship по замыслу создателей должна заменить ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. В SpaceX полагают, что в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

Видео: NASASpaceFlight

Это уже не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако во время испытания верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. На этой неделе SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.