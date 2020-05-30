Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Советник Трампа просил посла России не давать жесткий ответ на санкции Политика, 02:29 Мэр Миннеаполиса ввел в городе комендантский час из-за протестов Общество, 02:07 Прототип разработанной компанией Маска ракеты взорвался в Техасе Общество, 01:50 Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ Политика, 01:25 Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси Спорт, 01:00 В Петербурге иномарка сбила четырехлетнюю девочку Общество, 00:57 Отец в декрете: зачем мужчине нужен отпуск по уходу за ребенком РБК и STADA, 00:52 В МИД прокомментировали протесты в США из-за смерти афроамериканца Политика, 00:23 Трамп заявил об отмене торговых льгот для Гонконга Политика, 29 мая, 23:58 В Leroy Merlin заявили об устранении выявленных при проверке нарушений Бизнес, 29 мая, 23:40 В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Общество, 29 мая, 23:35 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 29 мая, 23:19 Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель Общество, 29 мая, 23:14 МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 30 мая Общество, 29 мая, 22:49
Новости без коронавируса ,  
0 

Прототип разработанной компанией Маска ракеты взорвался в Техасе

Это уже третий инцидент с космическим кораблем, который в будущем должен доставлять грузы на Луну и Марс
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, разработанного компанией Starship Илона Маска. Инцидент произошел на полигоне Бока Чика в районе американо-мексиканской границы.

Как сообщает издание Spaceflight Now, взрыв произошел спустя две минуты после того, как был запущен двигатель Raptor. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Starship по замыслу создателей должна заменить ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. В SpaceX полагают, что в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

Видео: NASASpaceFlight
Видео: NASASpaceFlight

Это уже не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако во время испытания верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. На этой неделе SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.

Автор: Артем Филипенок
Теги: SpaceX, Илон Маск
Материалы по теме
SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter