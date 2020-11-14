Российские вертолеты начали сопровождать колонны миротворцев в Карабахе

Военные на вертолетах Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил России сопроводили военных миротворцев, отправленных в Нагорный Карабах для контроля за режимом прекращения огня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Летчики вертолетной эскадрилий выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вертолеты предназначены для воздушного мониторинга районной, а также для перевозки техники и личного состава. Они были доставлены на аэродром Еревана из России на борту грузового самолета Ан-124 «Руслан».

Накануне из России в Армению вылетели 20 самолетов Ил-76 с миротворцами. На борту были более 170 военных и свыше 20 единиц автомобилей и материально-технического обеспечения.