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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские вертолеты начали сопровождать колонны миротворцев в Карабахе

Военные на вертолетах Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил России сопроводили военных миротворцев, отправленных в Нагорный Карабах для контроля за режимом прекращения огня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Летчики вертолетной эскадрилий выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вертолеты предназначены для воздушного мониторинга районной, а также для перевозки техники и личного состава. Они были доставлены на аэродром Еревана из России на борту грузового самолета Ан-124 «Руслан».

В Карабахе при координации миротворцев начали обмен телами погибших
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Командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов (второй слева) и президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян (второй справа) во время встречи

Накануне из России в Армению вылетели 20 самолетов Ил-76 с миротворцами. На борту были более 170 военных и свыше 20 единиц автомобилей и материально-технического обеспечения.

Ранее в ходе трехсторонних переговоров власти России, Армении и Азербайджана договорились о прекращении военных действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Согласно документу, для контроля за соблюдением перемирия в зоне конфликта следующие пять лет будут работать около 2 тыс. российских миротворцев.

Минобороны миротворцы Нагорный Карабах Россия Азербайджан Армения
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