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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами

За прошедшие сутки из России вылетели 20 самолетов с миротворцами, которые будут находиться в непризнанном Нагорном Карабахе по условиям мирного соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.

«20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», — уточняется в сообщении. Они приземлятся в аэропорту на территории Армении.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На борту больше 170 военнослужащих миротворческого подразделения, более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.

Всего Россия направит в регион до 1960 миротворцев вместе с военной техникой. Их силы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Миротворцы будут находиться в регионе пять лет с автоматическим продлением, если какая-либо из сторон не заявит о намерении прекратить эти договоренности.

По плану российского Миноборны, в Карабахе будут размещены 16 наблюдательных пунктов и организованы два маршрута патрулирования военной полиции. Первые подразделения российских миротворцев вошли в столицу непризнанной республики Степанакерт 12 ноября.

Нагорный Карабах миротворцы
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