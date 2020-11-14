Вирусолог оценил риск заболеть тяжелой формой COVID-19

При заражении коронавирусом перенести заболевание в тяжелой форме больше всего рискуют те, у кого нарушены система кровообращения или иммунная система. Об этом заявил научный руководитель института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, передает «Парламентская газета».

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», — сказал он.

Остальным, по словам специалиста, практически ничего не угрожает, если они будут носить защитные маски и соблюдать нормы гигиены.

Зверев указал, что прямой зависимостью между тем, в какой форме болеет человек, и насколько он заразен, нет. «Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше», — добавил эксперт.