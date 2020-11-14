Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 06:09 Вирусолог оценил риск заболеть тяжелой формой COVID-19 Общество, 05:32 В США выявили рекордное число зараженных COVID-19 за сутки Общество, 05:06 Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами Общество, 04:49 Клубный дом со свободной планировкой для спокойной жизни в центре Москвы РБК и INSIGMA, 04:45 Врач посоветовал больше молчать в общественных местах из-за угрозы COVID Общество, 04:35 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 04:15 Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа Политика, 04:08 СМИ узнали о предложении МВД усложнить выдачу прав нетрезвым водителям Общество, 03:58 Ученые заявили о более восприимчивом к вакцине коронавирусе из-за мутации Общество, 03:43 Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать от него союзников Общество, 03:15 Как data science предсказывает проблемы на производстве РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 02:59 В Санкт-Петербурге потушили пожар на электромеханическом заводе Общество, 02:48 Трамп назвал срок появления вакцины от COVID-19 для всего населения США Общество, 02:16
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусолог оценил риск заболеть тяжелой формой COVID-19

При заражении коронавирусом перенести заболевание в тяжелой форме больше всего рискуют те, у кого нарушены система кровообращения или иммунная система. Об этом заявил научный руководитель института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, передает «Парламентская газета».

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», — сказал он.

Врач посоветовал больше молчать в общественных местах из-за угрозы COVID
Общество

Остальным, по словам специалиста, практически ничего не угрожает, если они будут носить защитные маски и соблюдать нормы гигиены.

Зверев указал, что прямой зависимостью между тем, в какой форме болеет человек, и насколько он заразен, нет. «Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше», — добавил эксперт.

Французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова говорил, что некоторые люди могут не относиться к группе риска по коронавирусу и все равно перенести COVID-19 в тяжелой форме из-за генетической предрасположенности. Профессор отмечал, что тяжелые формы заболевания и смертельные случаи были зафиксированы и среди детей, подростков и относительно молодых взрослых.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
коронавирус эксперт
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Врач посоветовал больше молчать в общественных местах из-за угрозы COVID
Общество
Ученые заявили о более восприимчивом к вакцине коронавирусе из-за мутации
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 ноября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter