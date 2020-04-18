Иммунолог назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса

Причиной тяжелого течения коронавируса у людей, которые не относятся к группе риска, может быть генетическая предрасположенность. Об этом сообщил французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова в интервью газете Le Monde.

Казанова отметил, что тяжелые формы заболевания и смертельные случаи были зафиксированы также среди детей, подростков и относительно молодых взрослых. «То есть, речь здесь не идет о двух главных факторах риска: взрослом возрасте и хронических заболеваниях. Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», — пояснил иммунолог.

По его словам, у пациента может быть существующая в генах уязвимость к инфекции, которая никак не проявляется до контакта с вирусом, но затем ведет к тяжелой форме заболевания вплоть до попадания заразившегося в реанимацию.

Генетические особенности коронавируса могут вызывать очень тяжелые последствия даже у молодых людей, говорила ранее директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, заболевание может привести к изменению психологических особенностей, депрессии, а также спаду физической выносливости.