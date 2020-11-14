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Пандемия коронавируса ,  
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Врач посоветовал больше молчать в общественных местах из-за угрозы COVID

Во время распространения коронавируса в общественных местах лучше не разговаривать без медицинской маски, особенно громко. В противном случае даже соблюдение социальной дистанции может не спасти от заражения. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает «радио Sputnik».

«Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — отметил он.

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Как пояснил специалист, при разговоре человек выдыхает воздух с такой силой, что рекомендованная дистанция с собеседником в 1,5 м может оказаться неэффективной. По словам вакцинолога, громкость голоса и эмоции говорящего напрямую влияют на его заразность.

«Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц», — пояснил эксперт.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По этой причине, как указал Тимаков, не желательно спорить в общественных местах с теми, кто не носят маску. Врач отметил, что если такой нарушитель «тихо стоит» среди тех, кто использует защитные средства, вреда от него намного меньше, чем если окружающие начинают с ним скандалить.

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Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко предупредил, что самыми опасными разносчиками коронавирусной инфекции являются те, кто ей уже переболел, и не носят после этого маску. Карабиненко пояснил, что после выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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