В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», который действует с 2014 года вблизи сирийско-иорданской границы, был возобновлен. Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает «РИА Новости».

«За прошедшие сутки через пункт пропуска Джлеб на подконтрольную правительству САР [Сирийская Арабская Республика] территорию вышло 203 человека», — уточнил он. Среди них 59 женщин и 96 детей.

По словам Гринкевича, с открытия гуманитарного коридора в Джлебе через него прошли 20 038 беженцев, в том числе 5 711 женщин и 9 946 детей.

Лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан» находится на юго-востоке сирийской провинции Хомс, около северо-восточной границы Иордании. Он возник в 2014 году, когда Иордания закрыла границу с Сирией из соображений безопасности. Лагерь входит в 55-километровую зону ответственности военной базы международной коалиции во главе с США.