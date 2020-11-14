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Общество ,  
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В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», который действует с 2014 года вблизи сирийско-иорданской границы, был возобновлен. Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает «РИА Новости».

«За прошедшие сутки через пункт пропуска Джлеб на подконтрольную правительству САР [Сирийская Арабская Республика] территорию вышло 203 человека», — уточнил он. Среди них 59 женщин и 96 детей.

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По словам Гринкевича, с открытия гуманитарного коридора в Джлебе через него прошли 20 038 беженцев, в том числе 5 711 женщин и 9 946 детей.

Лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан» находится на юго-востоке сирийской провинции Хомс, около северо-восточной границы Иордании. Он возник в 2014 году, когда Иордания закрыла границу с Сирией из соображений безопасности. Лагерь входит в 55-километровую зону ответственности военной базы международной коалиции во главе с США.

На лето 2019 года, по данным ООН, в «Эр-Рукбане» были 29 тыс. человек. Сотрудник пресс-офиса управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон весной 2020 года указал на удручающие условия проживания в лагере. Он отмечал, что у беженцев недостаточно топлива, еды и медицинских услуг.

Президент России Владимир Путин в начале ноября заявил, что в Сирии удалось ликвидировать очаг международного терроризма и начать мирный процесс.

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