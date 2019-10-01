Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана»

Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан». Его текст опубликован на странице Минобороны России в Facebook.

Россия и Сирия, как заявляет Минобороны, принимают меры по вывозу сирийцев из этого лагеря. «В настоящее время из лагеря в места постоянного жительства вернулись около 18 тыс. сирийцев. Этот процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям», — говорится в заявлении.

Сирийские власти поддержали разработанный в ООН план по выводу остающихся в лагере беженцев: в соответствии с этим планом планировалось каждые пять дней выводить беженцев партиями численностью от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек. Однако 29 сентября покинуть лагерь под гарантии сирийских властей решили лишь 336 человек вместо 2 тыс.

В срыве вывода беженцев российский и сирийский штабы обвинили США. По версии Москвы и Дамаска, подконтрольные США сотрудники администрации лагеря «проводят активную работу по воспрепятствованию выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти запрещают жителям «Рукбана» его покидать».

«Несостоятельность заявленных американской стороной обещаний привела к срыву операции по выводу беженцев из лагеря «Рукбан», а большая часть розданной представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца гуманитарной помощи в очередной раз попала в руки подконтрольных США боевиков», — сказано в сообщении.