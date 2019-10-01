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Политика ,  
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Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана»

Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан». Его текст опубликован на странице Минобороны России в Facebook.

Россия и Сирия, как заявляет Минобороны, принимают меры по вывозу сирийцев из этого лагеря. «В настоящее время из лагеря в места постоянного жительства вернулись около 18 тыс. сирийцев. Этот процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям», — говорится в заявлении.

Сирийские власти поддержали разработанный в ООН план по выводу остающихся в лагере беженцев: в соответствии с этим планом планировалось каждые пять дней выводить беженцев партиями численностью от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек. Однако 29 сентября покинуть лагерь под гарантии сирийских властей решили лишь 336 человек вместо 2 тыс.

В срыве вывода беженцев российский и сирийский штабы обвинили США. По версии Москвы и Дамаска, подконтрольные США сотрудники администрации лагеря «проводят активную работу по воспрепятствованию выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти запрещают жителям «Рукбана» его покидать».

«Несостоятельность заявленных американской стороной обещаний привела к срыву операции по выводу беженцев из лагеря «Рукбан», а большая часть розданной представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца гуманитарной помощи в очередной раз попала в руки подконтрольных США боевиков», — сказано в сообщении.

Лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан» находится на юго-востоке провинции Хомс. Он входит в 55-километровую зону ответственности военной базы международной коалиции во главе с США.

В марте этого года Россия также обвинила США в срыве операции по вывозу беженцев из лагеря «Рукбан». Тогда в межведомственных координационных штабах России и Сирии заявили, что США не взяли на себя ответственность за безопасный и беспрепятственный проход транспорта «и, по сути, сорвали выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан».

В то же время, как отмечает The Defense Post, лагерь «Рукбан» не подчиняется напрямую США, его контролируют ополченцы сирийской оппозиции. Источники сообщили изданию, что беженцы просили американских военных взять контроль над лагерем взамен ополченцев. В международной коалиции, возглавляемой США, на петицию жителей ответили, что не планируют захватывать «Рукбан». Там также отметили, что зона, окружающая военную базу Эт-Танф была согласована между США и Россией, и коалиция намерена выполнять соглашения.

В июле агентство Reuters писало, что Россия фактически ввела блокаду лагеря и блокирует поставки гуманитарных грузов. В итоге численность беженцев в «Рубкане» за последние пять месяцев сократилось в четыре раза — многие покинули лагерь из-за тяжелых условий. Россия создала гуманитарные коридоры, но не все жители «Рукбана» хотят покидать лагерь, утверждало агентство.

Эти данные подтверждают слова пресс-секретаря Управления обороны ООН по координации гуманитарных вопросов Хединна Халлдорссона, который сообщал The Defense Post, что по результатам исследования в августе покинуть «Рукбан» хотят 37% жителей, еще 47% хотят остаться, а 16% еще не определились.

Теги: Рукбан, США, беженцы из Сирии
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